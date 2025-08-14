Dictaron cinco años de prisión para un sujeto que robó violentamente una farmacia El delincuente exigió que le vendan clonazepam, pero no se lo dieron y por este motivo amenazó a la empleada con una pistola.

Un joven de 23 años fue condenado a cinco años de prisión efectiva tras ser declarado culpable de un violento robo cometido el 10 de marzo de este año en la ciudad de Aguilares.

El hecho ocurrió en una farmacia ubicada en calle Ramón Simón al 700, donde el acusado amenazó con un arma de fuego a una empleada para exigirle pastillas, dinero en efectivo y un celular.

Recordamos que el 14 de marzo de este año, el Ministerio Público Fiscal (MPF) formuló cargos y obtuvo la prisión preventiva en contra del sujeto.

El hecho quedó registrado en las cámaras de seguridad, y en ellas se puede ver al sujeto ingresar al local y ser atendido por la empleada a la que le pidió pastillas de clonazepam. Cuando la mujer le manifestó que no podía vendérsela sin receta médica, el individuo sacó un arma de fuego y le exigió que le entregue las mismas y dinero.

Ante el temor, la víctima le dio una caja de Alpax, la suma de $350.000 pesos y un teléfono celular de propiedad de la farmacia.