El Gobierno nacional dispuso que el viernes sea no laborable Se trata de una normativa nacional dictada en virtud de la Ley 27.399, que establece el régimen de feriados nacionales y días no laborables.

Por disposición del Gobierno nacional, mediante el Decreto N° 1027/2024, el día viernes 15 de agosto será día no laborable con fines turísticos.

En consecuencia, al tratarse de una normativa nacional dictada en virtud de la Ley 27.399, que establece el régimen de feriados nacionales y días no laborables, la Administración Pública provincial no tendrá actividad, retomándose la misma el lunes 18 de agosto.

En el caso del sector privado, al ser día no laborable, la concesión del descanso queda a criterio del empleador.

En tanto, el domingo 17 de agosto se conmemora el Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín, siendo feriado nacional inamovible.