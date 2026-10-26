Dictaron cuatro años y seis meses de prisión para Diego Zerda Leyeron la sentencia contra el imputado por la muerte de la joven.

La jueza Fanny Siriani dictó cuatro años y seis meses de prisión de cumplimiento efectivo para Diego Zerda por el delito de instigación al suicidio de su ex pareja Karla Robles.

La magistrada consideró la manipulación psicológica ejercida en un contexto de violencia de género y las amenazas de muerte enviadas al hermano de la víctima.

También pidió para Zerda un tratamiento en contexto de encierro sobre sus adicciones, pero también que esto tenga un abordaje psicosocioeducativo integral, por los casos de violencia contra Karla.

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