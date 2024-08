Dictaron prisión preventiva para el taxista que agredió a un agente de tránsito municipal La Unidad Fiscal Criminal del MPF, que conduce Mariano Fernández, pidió el plazo de 30 días. Lo acusó por el delito de resistencia a la autoridad en concurso real con el delito de lesiones leves en calidad de autor.

Por una aprehensión en flagrancia, este miércoles se formularon cargos al taxista que agredió a un inspector de tránsito capitalino el pasado lunes 5 de agosto en intersección de calles Junín y San Martín de esta ciudad capital.

La Unidad Fiscal Criminal del MPF, a cargo de Mariano Fernández, fue la encargada de acusarlo por el delito de resistencia a la autoridad en concurso real con el delito de lesiones leves en calidad de autor.

Luego de relatar el hecho endilgado, la auxiliar de fiscal, Julieta García, quien estuvo secundada por el fiscal Fernández, relató las evidencias, entre ellas, las cámaras de seguridad (que captaron el momento y la aprehensión en calles Crisóstomo Álvarez y Congreso). Seguidamente, García pidió la prisión preventiva por 30 días atento al riesgo de fuga (arraigo no acreditado).

El plazo requerido se basa en la necesidad de recabar las entrevistas a testigos presenciales, el análisis fílmico y un nuevo examen médico a la víctima (para constatar su evolución).

“Se trata de un hecho sumamente violento. Por una multa de tránsito reaccionó de manera totalmente desproporcionada cuando el agente de tránsito se encontraba realizando su trabajo en pleno centro de San Miguel de Tucumán. Cuando lo empujó, el inspector quedó tirado en medio de la calle (en horario pico y en una zona bancaria) donde había una gran circulación de autos (lo que puso en riesgo su integridad física). Es un hecho que merece nuestra atención y, por eso, no se hizo lugar al ofrecimiento de reparación (como salida alternativa ofrecida por la defensa)”, mencionó la Auxiliar de Fiscal.

A continuación, el damnificado brindó unas palabras: “Cuando me doy vuelta siento un golpe en la espalda que me tira en medio de la calle. Cuando me levanto, veo mi mano (derecha) con los dedos cruzados, por eso, me asistió la policía. Yo tengo miedo que suceda esto de nuevo. Fue muy agresivo”. Finalmente, el juez interviniente hizo lugar al requerimiento de la Fiscalía en su totalidad.

Reacción desmedida

El lunes 5 de agosto del corriente año, siendo las 10:00 horas aproximadamente, en circunstancias en que el inspector perteneciente a la Dirección de Tránsito de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán se encontraba prestando servicios en intersección de calles Junín y San Martín cuando visualizó a un automóvil (Volkswagen Voyage) estacionado en la dársena (zona para el ascenso y descenso) ubicada en calle San Martín al 786.

Advirtiendo esta situación se le solicita a una femenina, que se hallaba en el asiento de acompañante, que moviera el vehículo o que se comunicara con el conductor al haberse extendido un lapso de tiempo considerable.

En esos momentos, el inspector de tránsito procedió a labrar el acta de infracción y continuar con su labor cuando se apersonó el conductor del vehículo manifestando de manera alterada: “Qué me haces la boleta”, para luego cruzar de vereda hacia donde se hallaba el empleado. Con claras intenciones de generarle un daño en su cuerpo le propinó un golpe en la espalda provocando que el mismo cayera sobre el pavimento generándole lesiones (una luxación en el segundo dedo de la mano derecha y escoriaciones en la rodilla derecha) que le llevarán un tiempo de curación e incapacidad menores a un mes.

