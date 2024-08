Lucha contra el dengue: inicia la campaña de vacunación para docentes privados La provincia compró 200 mil vacunas contra el dengue, garantizando la aplicación de las primeras y segundas dosis.

En una conferencia de prensa, el ministro de salud, Luis Medina Ruiz, anunció la extensión de la campaña de vacunación contra el dengue a los docentes privados. Este nuevo grupo se suma a los trabajadores de salud, seguridad, educación pública y policías, quienes ya han recibido cerca de 10,000 dosis.

El ministro subrayó la importancia de acelerar la vacunación, aunque reconoció que la mayoría de los candidatos han tenido dengue y deben esperar seis meses antes de vacunarse. “El gobernador de la policía estuvo ayer aquí y decidimos avanzar con los docentes privados. Ya pueden acudir a los vacunatorios desde hoy,” mencionó.

Además, destacó la necesidad de mantener la cadena de frío y utilizar todas las dosis para evitar desperdicios. La provincia ha adquirido 860,000 dosis, de las cuales 200,000 están comprometidas para ser distribuidas a medida que se usen.

El ministro también señaló que la vacunación es voluntaria y que algunas personas no pueden recibirla por razones de salud. Además, recordó que la mejor herramienta contra el dengue es el control del mosquito transmisor, aunque celebró que Tucumán no ha registrado casos en las últimas cuatro semanas. No obstante, alertó sobre el riesgo de contagio desde provincias vecinas.

Finalmente, destacó la colaboración con la Organización Panamericana de la Salud (OPS) en la implementación de protocolos clínicos y la importancia de que aquellos que reciban la primera dosis se administren la segunda a los tres meses para asegurar una protección eficaz contra el dengue.