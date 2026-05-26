Docentes de la UNT iniciaron un paro de cinco días en reclamo de financiamiento La medida de fuerza comenzó este lunes y se extenderá hasta el próximo sábado. Desde ADIUNT exigen la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario y advierten sobre la crítica situación que atraviesan las universidades nacionales. También se realizarán actividades de visibilización durante toda la semana.

La Asociación de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de Tucumán (ADIUNT) inició este lunes un paro de actividades por cinco días en el marco de un reclamo nacional por mayor financiamiento para las universidades públicas.

La medida de fuerza, que se extenderá hasta el próximo sábado, forma parte de una jornada de protesta impulsada en distintas casas de altos estudios del país para exigir la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario y reclamar respuestas ante la situación presupuestaria que afecta al sistema universitario.

Desde el gremio docente señalaron que, además de la suspensión de actividades académicas, durante toda la semana se llevarán adelante acciones de visibilización con el objetivo de informar a la comunidad sobre la problemática que atraviesan las universidades nacionales y el impacto que tiene la falta de recursos en el funcionamiento de las instituciones.

El paro se replica en la mayoría de las universidades públicas argentinas y se enmarca en una serie de medidas impulsadas por los sectores docentes y no docentes para reclamar una recomposición presupuestaria y salarial.