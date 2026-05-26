“El 8 es Mundial”, la propuesta televisiva que acompaña cada noche la cuenta regresiva hacia la Copa del Mundo Con un equipo de periodistas y productores especializados, cobertura exclusiva de la Selección Argentina, historias locales y el color de las distintas culturas que llegarán al Mundial, El Ocho TV apuesta a una propuesta diferente para vivir el torneo más importante del planeta. Se emite todas las medianoches por la pantalla de Canal 8.

Mientras el planeta entero cuenta los días para el comienzo del Mundial más novedoso e impredecible de la historia, en Tucumán la pasión ya empezó a jugar su propio partido. Con una propuesta que combina información, análisis, historias humanas y el color de las distintas culturas que participarán de la máxima cita del fútbol, “El 8 es Mundial” se consolida como la gran apuesta de El Ocho TV para acompañar a los fanáticos durante cada jornada del certamen.

La próxima Copa del Mundo marcará un antes y un después en la historia del torneo. Más selecciones, más grupos, una mayor cantidad de partidos y un formato que rompe con todo lo conocido prometen un campeonato cargado de emociones, sorpresas y resultados difíciles de anticipar. En ese contexto, el ciclo televisivo busca convertirse en una guía indispensable para los televidentes tucumanos.

Cada medianoche, la audiencia encontrará un espacio dedicado a descubrir los detalles que muchas veces quedan fuera de las transmisiones tradicionales: estadísticas inéditas, curiosidades de las distintas selecciones, datos históricos y análisis pensados tanto para los fanáticos más apasionados como para quienes simplemente quieren entender mejor el fenómeno que paraliza al mundo cada cuatro años.

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Sin embargo, la propuesta va mucho más allá de los números y los resultados. El programa apuesta a contar el Mundial desde una mirada cercana, vinculando el torneo con la realidad y la identidad tucumana. Las historias nacen en los potreros de los barrios, en los clubes de la Liga Tucumana, en los relatos de hinchas que crecieron alentando a la Selección y en las experiencias de deportistas que conocen de primera mano lo que significa representar al país.

Además, “El 8 es Mundial” abrirá una ventana a otras culturas a través de los testimonios de extranjeros que eligieron Tucumán para vivir y de tucumanos que residieron en distintos rincones del mundo. Música, gastronomía, costumbres y tradiciones de países que serán protagonistas de la Copa también formarán parte de la pantalla, ofreciendo una mirada diferente y enriquecedora sobre cada nación participante.

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Detrás del proyecto se encuentra la dirección de Juan José Aparicio y Bruno “Tuti” Alonso, productores con experiencia en la creación de contenidos innovadores para la televisión local. Para esta cobertura especial conformaron un equipo integrado por El “Chino” Villalva, Nicolás Martín, Santiago Made, Santiago Sherriff, Luciano Zelarayán, Belén Rodríguez, Julio Rubino, Cintia Mansilla, Rodrigo Lobo e Ignacio Angelicola, quienes aportarán análisis, entrevistas, información y opinión durante toda la competencia.

La propuesta también tendrá un fuerte componente periodístico. El análisis táctico de los encuentros, las decisiones arbitrales, los momentos más destacados de cada jornada y las repercusiones de los partidos ocuparán un lugar central en cada emisión. En especial, la Selección Argentina contará con una cobertura permanente, siguiendo paso a paso el camino de la Scaloneta en la defensa del título mundial.

Con más de treinta encuentros en agenda, decenas de selecciones para analizar y miles de historias por descubrir, “El 8 es Mundial” se prepara para acompañar cada noche a los tucumanos en la cuenta regresiva y durante toda la Copa del Mundo.

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Porque el Mundial no solo se juega en los estadios: también se vive en las calles, en los hogares y en cada rincón donde una pelota despierta una ilusión. Y desde la medianoche, esa pasión tendrá su lugar en la pantalla de El Ocho TV.