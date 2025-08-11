Docentes universitarios inician una semana de paro Desde ADIUNT convocan a toda la docencia universitaria y preuniversitaria, a estudiantes y a la comunidad en general a participar activamente de la Semana de Paro y Acciones de Lucha, que se desarrollará del lunes 11 al sábado 16 de agosto, en el marco del paro nacional universitario impulsado por CONADU Histórica.

La situación actual de la docencia universitaria en Argentina se encuentra marcada por la decisión de los docentes de llevar a cabo un paro de una semana, del 11 al 17 de agosto, como parte de un plan de lucha que se extenderá por un mes completo. Este reclamo se centra en la necesidad de una recomposición salarial para los docentes de las universidades nacionales, lo que ha llevado a la convocatoria de paros de 48 horas en días rotativos desde el 18 de agosto hasta el 7 de septiembre.

En la provincia de Tucumán, la Asociación de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de Tucumán (Adiunt) ha manifestado su adhesión a esta medida de lucha.

Para hoy, se prevé un evento denominado “ruidazo” en la Facultad de Artes, complementado con actividades como clases públicas, una radio abierta y una asamblea a lo largo de la semana, en un esfuerzo por visibilizar sus demandas.