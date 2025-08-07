Durante esa semana, no habrá clases ni actividades académicas, aunque se prevé la realización de clases públicas y acciones de visibilización en espacios abiertos.
El paro se enmarca bajo el lema: “Basta de salarios de pobreza. Aumento del presupuesto educativo. En defensa de la universidad pública.”
Desde CONADU Histórica también manifestaron, a través de sus redes sociales, su oposición a las políticas del Gobierno nacional. “Confluimos con los reclamos del conjunto de la clase trabajadora ante los ataques del gobierno de Milei; para frenar esta política de ajuste, hambre, destrucción de lo público y entrega de la soberanía”, expresaron.
En Tucumán, la Asociación de Docentes e Investigadores de la UNT (Adiunt) acompañó recientemente en la Plaza Independencia la protesta de los trabajadores del Conicet, quienes también realizaron un paro de 48 horas en defensa del presupuesto y los salarios.
La situación de las universidades públicas sigue siendo crítica, con docentes y científicos exigiendo respuestas urgentes para garantizar la continuidad de la educación superior y la investigación en el país.