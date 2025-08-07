La UNT se suma al paro nacional universitario convocado por Conadu Histórica La Universidad Nacional de Tucumán (UNT) se adherirá al paro total de actividades convocado por la Conadu Histórica, que se llevará a cabo entre el 11 y el 16 de agosto. La medida fue resuelta por las 57 universidades nacionales nucleadas en el gremio docente, en reclamo por mejoras salariales y presupuestarias.

Durante esa semana, no habrá clases ni actividades académicas, aunque se prevé la realización de clases públicas y acciones de visibilización en espacios abiertos.

El paro se enmarca bajo el lema: “Basta de salarios de pobreza. Aumento del presupuesto educativo. En defensa de la universidad pública.”

Desde CONADU Histórica también manifestaron, a través de sus redes sociales, su oposición a las políticas del Gobierno nacional. “Confluimos con los reclamos del conjunto de la clase trabajadora ante los ataques del gobierno de Milei; para frenar esta política de ajuste, hambre, destrucción de lo público y entrega de la soberanía”, expresaron.

En Tucumán, la Asociación de Docentes e Investigadores de la UNT (Adiunt) acompañó recientemente en la Plaza Independencia la protesta de los trabajadores del Conicet, quienes también realizaron un paro de 48 horas en defensa del presupuesto y los salarios.

La situación de las universidades públicas sigue siendo crítica, con docentes y científicos exigiendo respuestas urgentes para garantizar la continuidad de la educación superior y la investigación en el país.