Dolor en la UTN Tucumán por el fallecimiento del vicedecano Luis Escala Falleció el vicedecano de la UTN Tucumán, ingeniero Luis Escala, reconocido por su trayectoria académica y compromiso con la educación tecnológica, y la institución decretó asueto los días 3 y 4 de noviembre en su homenaje.

La comunidad educativa de la Universidad Tecnológica Nacional – Facultad Regional Tucumán (UTN-FRT) atraviesa un profundo dolor tras el fallecimiento del ingeniero Luis Escala, quien se desempeñaba como vicedecano y director de la carrera de Ingeniería en Energía Eléctrica.

A través de un comunicado institucional, la UTN expresó su pesar y destacó la extensa trayectoria académica e institucional de Escala, reconociendo su compromiso con la educación tecnológica y su dedicación al crecimiento de la casa de altos estudios. “Su labor, su calidad humana y su vocación de servicio permanecerán como ejemplo y legado para toda nuestra comunidad universitaria”, señaló el texto.

El decano Ing. Rubén Egea y todo el equipo de gestión manifestaron sus condolencias a la familia, amigos, colegas y estudiantes del vicedecano fallecido.

En señal de duelo, las autoridades universitarias dispusieron asueto académico y administrativo los días lunes 3 y martes 4 de noviembre, en todas las sedes y extensiones áulicas de la Facultad Regional Tucumán.