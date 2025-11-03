Tiempo: se esperan lluvias y descenso de temperatura desde el miércoles Tucumán inicia la primera semana de noviembre con calor y temperaturas que rondarán los 33°C, pero el panorama cambiará a partir del martes por la noche con la llegada de lluvias y un marcado descenso térmico.

El observador meteorológico Cristofer Brito explicó que este lunes el cielo se mantendrá mayormente despejado y el ambiente será cálido, con una máxima de 32°C. Para el martes, se prevé una jornada similar: “Va a seguir el ambiente caluroso, con una máxima de 33 grados”, precisó.

Sin embargo, las condiciones comenzarán a modificarse hacia la noche del martes. “En las últimas horas del día vamos a tener chaparrones y algunas tormentas que podrían continuar durante la madrugada del miércoles”, adelantó Brito.

El ingreso de una masa de aire más fría provocará un descenso importante de las temperaturas. El miércoles y jueves se presentarán con un clima “fresco y agradable”, con máximas que no superarán los 21 o 22°C y lluvias intermitentes.

Para el viernes, persistirá la inestabilidad con precipitaciones aisladas por la mañana, aunque el tiempo mejorará hacia el mediodía, manteniendo un ambiente templado.

De cara al fin de semana, el pronóstico es alentador: “Por ahora se espera muy buen tiempo, con temperaturas agradables e incluso frescas”, señaló el especialista, quien agregó que desde el jueves las mínimas descenderán por debajo de los 16°C, marcando un cierre de semana mucho más otoñal.