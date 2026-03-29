Domingo agobiante en Tucumán: la máxima superará los 30 grados El Servicio Meteorológico Nacional anticipa un cierre de fin de semana marcado por el calor pesado y una humedad extrema del 99%. Tras una mañana sofocante, rige alerta por precipitaciones aisladas para la segunda mitad del día.

El último domingo de marzo no le da tregua a los tucumanos. Para este 29 de marzo, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica una jornada con todos los condimentos del clima subtropical de la provincia: temperaturas elevadas, una humedad que satura el ambiente y la inestabilidad siempre al acecho.

Quienes tengan planes para almorzar al aire libre deberán estar atentos al cielo, ya que las condiciones desmejorarán rápidamente pasado el mediodía.

El pronóstico detallado para este domingo:

Mañana asfixiante: El día comenzó con el cielo mayormente nublado y una temperatura ya elevada de 27 grados . El factor más crítico para quienes salieron temprano es la humedad, que alcanza el 99 por ciento , generando una sensación térmica sofocante pese a tener buena visibilidad. El viento es prácticamente nulo (0 a 2 km/h desde el sudoeste), por lo que el aire no circula.

El día comenzó con el cielo y una temperatura ya elevada de . El factor más crítico para quienes salieron temprano es la , generando una sensación térmica sofocante pese a tener buena visibilidad. El viento es prácticamente nulo (0 a 2 km/h desde el sudoeste), por lo que el aire no circula. Tarde de tormentas y calor: Para después del mediodía, el pronóstico indica la llegada de tormentas aisladas sobre la capital tucumana y alrededores. A pesar del agua, el calor no cederá: la temperatura máxima trepará hasta los 31 grados . Los vientos rotarán hacia el sector sur con velocidades de entre 7 y 12 km/h.

Para después del mediodía, el pronóstico indica la llegada de sobre la capital tucumana y alrededores. A pesar del agua, el calor no cederá: la temperatura máxima trepará hasta los . Los vientos rotarán hacia el sector sur con velocidades de entre 7 y 12 km/h. Noche pesada: Hacia el cierre del fin de semana, el termómetro apenas descenderá a los 27 grados. La probabilidad de lluvias bajará drásticamente (al 10 por ciento), con vientos leves del oeste, dejando un ambiente húmedo y caluroso ideal para buscar refugio bajo el aire acondicionado o el ventilador.