Lunes sofocante en Tucumán: la máxima trepará a los 34 grados y advierten por posibles lluvias hacia la noche El Servicio Meteorológico Nacional anticipa un inicio de semana marcado por el calor extremo y la altísima humedad en la provincia. Tras una tarde agobiante, el tiempo podría desmejorar en las últimas horas del día.

La última semana de marzo arranca con un clima que no da respiro a los tucumanos. Para este lunes 30 de marzo, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica una jornada típica del calor subtropical: temperaturas muy elevadas, una humedad que satura el ambiente desde temprano y la latente amenaza de inestabilidad para el cierre del día.

Quienes deban salir a trabajar o cursar en este inicio de semana, deberán prepararse para afrontar un lunes sumamente pesado, ideal para mantenerse hidratados y evitar la exposición al sol durante el mediodía.

El pronóstico detallado para este lunes:

Mañana pesada y húmeda: La jornada comenzó con el cielo parcialmente nublado y una temperatura base de 25 grados . El factor más agobiante es la humedad, que alcanza el 90 por ciento , generando una sensación de pesadez absoluta a pesar de que la visibilidad es buena. Prácticamente no hay circulación de aire, con vientos del sudoeste a una velocidad mínima de entre 0 y 2 kilómetros por hora.

La jornada comenzó con el cielo y una temperatura base de . El factor más agobiante es la , generando una sensación de pesadez absoluta a pesar de que la visibilidad es buena. Prácticamente no hay circulación de aire, con vientos del sudoeste a una velocidad mínima de entre 0 y 2 kilómetros por hora. Tarde de calor extremo: Para después del mediodía, el cielo pasará a estar mayormente nublado , pero las nubes no frenarán el calor. La temperatura máxima pronosticada se disparará hasta los 34 grados . El viento rotará hacia el sector norte y aumentará un poco su intensidad, con velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h.

Para después del mediodía, el cielo pasará a estar , pero las nubes no frenarán el calor. La temperatura máxima pronosticada se disparará hasta los . El viento rotará hacia el sector norte y aumentará un poco su intensidad, con velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. Noche inestable: Hacia el final de la jornada, el termómetro mostrará un leve descenso ubicándose en los 26 grados. Sin embargo, habrá que prestar atención al cielo: la probabilidad de precipitaciones aumenta para esta franja del día, situándose entre un 10 y un 40 por ciento. Los vientos volverán a calmarse, soplando levemente desde el sudoeste.