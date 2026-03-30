La última semana de marzo arranca con un clima que no da respiro a los tucumanos. Para este lunes 30 de marzo, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica una jornada típica del calor subtropical: temperaturas muy elevadas, una humedad que satura el ambiente desde temprano y la latente amenaza de inestabilidad para el cierre del día.
Quienes deban salir a trabajar o cursar en este inicio de semana, deberán prepararse para afrontar un lunes sumamente pesado, ideal para mantenerse hidratados y evitar la exposición al sol durante el mediodía.
El pronóstico detallado para este lunes:
- Mañana pesada y húmeda: La jornada comenzó con el cielo parcialmente nublado y una temperatura base de 25 grados. El factor más agobiante es la humedad, que alcanza el 90 por ciento, generando una sensación de pesadez absoluta a pesar de que la visibilidad es buena. Prácticamente no hay circulación de aire, con vientos del sudoeste a una velocidad mínima de entre 0 y 2 kilómetros por hora.
- Tarde de calor extremo: Para después del mediodía, el cielo pasará a estar mayormente nublado, pero las nubes no frenarán el calor. La temperatura máxima pronosticada se disparará hasta los 34 grados. El viento rotará hacia el sector norte y aumentará un poco su intensidad, con velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h.
- Noche inestable: Hacia el final de la jornada, el termómetro mostrará un leve descenso ubicándose en los 26 grados. Sin embargo, habrá que prestar atención al cielo: la probabilidad de precipitaciones aumenta para esta franja del día, situándose entre un 10 y un 40 por ciento. Los vientos volverán a calmarse, soplando levemente desde el sudoeste.