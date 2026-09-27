Domingo caluroso con una máxima de 34 grados y probables lluvias hacia la noche El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada de altas temperaturas y abundante humedad en la capital provincial. Tras una tarde con características de pleno verano, las condiciones podrían inestabilizarse al cierre del fin de semana.

El clima en San Miguel de Tucumán para este domingo 27 de septiembre se presentará con un ambiente agobiante y un cambio de condiciones hacia el final de la jornada, según detalla el reporte oficial emitido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará algo nublado y la temperatura partirá desde una base bastante cálida de 22 grados. En esta franja horaria, se registrará un alto índice de humedad, ubicado en el 76 por ciento, con visibilidad buena y vientos leves del sector suroeste que correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora.

Una tarde agobiante y probabilidad de precipitaciones

Para después del mediodía, el pronóstico anticipa que el cielo pasará a estar parcialmente nublado y el termómetro experimentará un marcado ascenso térmico. La máxima pronosticada alcanzará los 34 grados, consolidando una típica tarde de calor tucumano. Durante este período, los vientos rotarán e ingresarán desde el sector noreste, manteniendo una intensidad leve con velocidades estimadas entre 7 y 12 kilómetros por hora.

El cambio más importante se espera hacia la noche. El clima continuará siendo muy cálido, con el termómetro rondando los 29 grados, y los vientos volverán a soplar desde el suroeste (7 a 12 km/h). Sin embargo, el informe meteorológico advierte que las condiciones comenzarán a desmejorar: existe una probabilidad de lluvia que se ubica en el orden del 10 al 40 por ciento para esta última franja del día, por lo que quienes tengan planes al aire libre para cerrar el fin de semana deberán estar atentos al cielo.