Domingo con cielo parcialmente nublado y máxima de 23 grados: cómo estará el tiempo hoy en Tucumán El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada fresca, estable y sin precipitaciones, ideal para disfrutar al aire libre en el cierre del fin de semana.

El clima en San Miguel de Tucumán se presentará agradable y con nubosidad variable durante este domingo 8 de noviembre. Según el reporte emitido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la mañana arrancó con el cielo parcialmente nublado y una temperatura fresca que promedió los 12 grados. Las condiciones iniciales de la jornada incluyen una buena visibilidad, un índice de humedad del 69 por ciento y vientos leves provenientes del sector norte, soplando a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. Durante esta primera franja del día no se esperan lluvias.

Para después del mediodía, el pronóstico prevé que las condiciones se mantengan estables, conservando el cielo parcialmente nublado. En este tramo de la tarde se registrará el pico térmico de la jornada, con un termómetro que alcanzará una máxima de 23 grados. Por su parte, la circulación de los vientos rotará hacia el sector este, sosteniendo velocidades estimadas de entre 7 y 12 kilómetros por hora.

Hacia la noche, el clima continuará ofreciendo un escenario favorable para quienes tengan planes de domingo. La temperatura marcará un descenso paulatino hasta rondar los 19 grados. Los vientos continuarán soplando desde el este (a 7 y 12 km/h) y el organismo meteorológico descartó por completo la probabilidad de lluvias para el cierre del día.