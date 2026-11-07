Equipos de las comunas y municipios del interior ayudarán a tramitar el subsidio de luz La Provincia capacitó al personal de Desarrollo Social para que las familias puedan inscribirse en su propia localidad. En Tucumán, cerca de 100 mil hogares podrían acceder al beneficio y todavía tienen pendiente el trámite.

El Ministerio de Interior, a cargo de Darío Monteros, reunió este viernes en el Hotel Garden Park a los equipos de Desarrollo Social de las comunas y municipios del interior tucumano. La Secretaría de Energía provincial y el ERSEPT dictaron la capacitación. Los equipos atenderán en las oficinas locales y harán recorridas casa por casa para ayudar a los vecinos que tienen dificultades para completar la solicitud por internet.

“La idea es capacitar a todo el personal de Desarrollo Social de cada uno de los puntos de la provincia para que puedan inscribir a la mayor cantidad de tucumanos”, explicó Martín Viola, secretario de Energía de Tucumán. Destacó el trabajo con los representantes de las comunas y las intendencias para que el beneficio llegue “a cada rincón de la provincia”.

El gobernador Osvaldo Jaldo y sus pares del Norte Grande gestionaron ante la Nación la ampliación del subsidio eléctrico. El planteo fue reconocer el costo de refrigerar una vivienda en el norte, así como se contempla el gasto en calefacción en las zonas frías del país. El Ministerio de Economía y Producción de Tucumán estima que el esquema podrá alcanzar a 366 mil hogares de la provincia, con un aporte nacional de 8.000 millones de pesos al año.

Juan Víctor Díaz, comisionado comunal de El Puestito, en el departamento Burruyacú, explicó que los aumentos en la boleta de luz golpean a las familias de su localidad. “Estamos dispuestos a trabajar en conjunto con nuestra comunidad y llegar a cada hogar”, expresó.

MIRA TAMBIÉN Tucumán ofrece atención psicológica gratuita las 24 horas y sin turnos previos

Cómo se aplica el subsidio y dónde se solicita

Desde noviembre, en las localidades clasificadas como zona cálida, el régimen nacional de Subsidios Energéticos Focalizados bonifica el precio de la energía de los primeros 300 kilovatios hora (kWh) de consumo mensual. En diciembre, enero y febrero el límite sube a 370 kWh. Si una familia supera ese consumo, conserva el descuento sobre el tramo subsidiado.

El trámite es gratuito. Para completarlo con ayuda de la comuna o el municipio, hay que tener a mano el DNI vigente, una factura de luz, el CUIL de cada integrante del hogar mayor de 18 años y un correo electrónico personal. La inscripción también puede hacerse en argentina.gob.ar/subsidios.

MIRA TAMBIÉN La intendenta Rossana Chahla anunció el pago de un incentivo de $130.000 para los empleados municipales

Fuente Comunicación Tucumán