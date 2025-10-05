Domingo con cielo parcialmente nublado y máxima de 30°C en Tucumán El Servicio Meteorológico Nacional anticipa un domingo caluroso, con máximas que alcanzarán los 30°C.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa para este domingo 5 de octubre una jornada cálida y ventosa en San Miguel de Tucumán, con temperaturas que oscilarán entre los 19°C y los 30°C.

Durante la mañana, el cielo estará parcialmente nublado y la temperatura rondará los 24°C, según el reporte del organismo. Los vientos del sudoeste se mantendrán entre 7 y 12 km/h, con una humedad promedio del 66% y buena visibilidad en toda la provincia.

Por la tarde, el SMN prevé un incremento en la intensidad del viento, con ráfagas provenientes del sector sur que podrían alcanzar entre 23 y 31 km/h. En ese momento del día, la temperatura máxima se ubicará en torno a los 30°C.

Hacia la noche, se espera un leve descenso térmico, con valores cercanos a los 27°C. El cielo continuará algo nublado y la probabilidad de precipitaciones será baja, estimada en un 10%.