Darío Monteros: “La renuncia de Espert demuestra la improvisación del modelo nacional” El ministro del Interior, Darío Monteros, señaló que mientras a nivel nacional predomina la desorganización, Tucumán mantiene un rumbo claro bajo la conducción de Osvaldo Jaldo.

El ministro del Interior, Darío Monteros, resaltó este domingo la estabilidad política y la capacidad de gestión del gobierno tucumano, en contraste con lo que calificó como un clima de improvisación en el ámbito nacional. Sus declaraciones se produjeron tras la renuncia de José Luis Espert a su candidatura a diputado nacional por Buenos Aires, hecho que generó tensiones dentro de La Libertad Avanza.

“Lo de Espert confirma que el modelo nacional está lleno de improvisación y carece de una conducción real. En Tucumán, junto a Osvaldo Jaldo, debemos seguir demostrando lo contrario: trabajo, gestión y presencia en cada rincón de la provincia”, expresó Monteros a través de sus redes sociales.

El funcionario destacó que las crisis políticas en Buenos Aires son una oportunidad para reafirmar la fortaleza del peronismo tucumano. “Cada vez que allá se desordena, nosotros debemos ordenar más. Mostrar que en Tucumán hay rumbo, liderazgo y resultados”, enfatizó.

Monteros subrayó además los avances logrados en áreas como salud, educación, seguridad, obras públicas, energía y caminos. “Eso es lo que la gente percibe y valora. Tucumán tiene estabilidad porque tiene conducción. Y eso se nota cuando en Buenos Aires falta conducción”, concluyó.