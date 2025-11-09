Domingo con cielo parcialmente nublado y temperaturas cálidas en Tucumán El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este domingo 9 de noviembre, la temperatura rondará entre 15 y 27

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa para este domingo 9 de noviembre una jornada agradable en San Miguel de Tucumán, con cielo parcialmente nublado y temperaturas que oscilarán entre los 15 y los 27 grados.

Durante la mañana, se espera un clima templado y sin lluvias, con vientos del sudoeste que soplarán a velocidades de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad se mantendrá en torno al 54%, y la visibilidad será buena.

Hacia la tarde, las condiciones se mantendrán estables, con nubosidad variable y vientos que rotarán hacia el sector noreste. La temperatura máxima prevista alcanzará los 27 grados, ofreciendo un panorama ideal para actividades al aire libre.

Por la noche, el cielo continuará parcialmente nublado y los vientos cambiarán nuevamente hacia el oeste, con una temperatura estimada en 24 grados. No se prevén lluvias para el cierre del día, por lo que el tiempo seguirá estable en la capital tucumana.