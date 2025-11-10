Estabilidad y ascenso de temperatura en Tucumán: se anticipa un lunes con máxima de 29 °C La provincia de Tucumán ha iniciado la semana con condiciones de tiempo estable. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para este lunes 10 de noviembre una jornada sin precipitaciones y con un importante contraste térmico, típico de la primavera.

La temperatura mínima se registró cercana a los 16°, mientras que se espera que la máxima alcance los 29° en horas de la tarde. El cielo se mantendrá parcialmente nublado durante la mayor parte del día.

Condiciones actuales

A primera hora de la mañana, los indicadores meteorológicos mostraban una humedad del 79 y una presión de 964.9 HP El viento soplaba levemente desde el sector Norte, a una velocidad de 6 km, con una visibilidad óptima de 10 km.

Lo que viene: subida y luego tormentas

El pronóstico extendido indica una tendencia al ascenso de la temperatura para el día de mañana, martes, cuando se espera que la máxima se dispare hasta los 34°, preparando el escenario para un cambio brusco.

Para el miércoles, el calor dará paso a la inestabilidad. El SMN anuncia la llegada de tormentas aisladas, lo que provocará un marcado descenso térmico, ubicando la máxima en los 25°. Se recomienda a la población tomar precauciones ante la variación del tiempo a mitad de semana.