Domingo de alerta en Tucumán: arranca febrero con tormentas fuertes y visibilidad “muy mala” El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada crítica para este 1° de febrero. Con una humedad del 94%, se esperan precipitaciones intensas durante todo el día y un empeoramiento de las condiciones hacia la noche.

El mes de febrero comienza en San Miguel de Tucumán con un escenario climático adverso. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica para este domingo una jornada marcada por la inestabilidad severa, altas temperaturas y condiciones peligrosas para la circulación vial.

La mañana arranca con tormentas fuertes y una temperatura de 23 grados. El ambiente es extremadamente pesado debido a una humedad que alcanza el 94 por ciento. Sin embargo, el dato más preocupante del parte oficial es la visibilidad, calificada como “muy mala” debido a la intensidad de las lluvias y la bruma. Los vientos soplan desde el sudoeste con ráfagas de entre 13 y 22 kilómetros por hora.

No afloja: tarde y noche pasadas por agua

Para después del mediodía, el panorama no mostrará mejorías. Se mantendrán las tormentas fuertes, con vientos rotando al sector sur (7 a 12 km/h) y una temperatura máxima que llegará a los 28 grados.

La situación podría tornarse aún más crítica hacia la noche. Si bien la temperatura descenderá a 25 grados, la probabilidad de precipitaciones aumentará drásticamente, ubicándose entre el 70 y el 100 por ciento. Se recomienda a la población extremar los cuidados y evitar traslados innecesarios dada la saturación hídrica esperada para el cierre del día.