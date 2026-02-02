Lunes húmedo e inestable en Tucumán: pronostican tormentas aisladas y una máxima de 30 grados El Servicio Meteorológico Nacional anticipa un inicio de semana con el cielo cargado y un 95% de humedad. La inestabilidad se mantendrá durante todo el día, aunque con vientos calmos por la tarde.

San Miguel de Tucumán comienza la primera semana de febrero con un clima pesado y húmedo. Según el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para este lunes 2, la jornada estará caracterizada por la inestabilidad atmosférica y la presencia de chaparrones intermitentes.

La mañana arranca con cielo cubierto y tormentas aisladas, registrando una temperatura de 24 grados. El dato más relevante es la humedad del 95 por ciento, lo que genera una sensación térmica elevada desde temprano. Los vientos soplan moderados del sector norte (13 a 22 km/h) y la visibilidad es regular, por lo que se recomienda circular con precaución.

Tarde sofocante

Para después del mediodía, el pronóstico indica que la temperatura ascenderá hasta los 30 grados. Si bien se mantendrá la probabilidad de tormentas aisladas, el viento rotará al sector sudoeste y disminuirá notablemente su intensidad, quedando prácticamente en calma (0 a 2 km/h). Esta falta de circulación de aire, sumada a la humedad, mantendrá el ambiente sofocante.

Hacia la noche, el termómetro marcará unos 25 grados. La inestabilidad no dará tregua, manteniendo la probabilidad de precipitaciones entre el 10 y el 40 por ciento, con vientos leves del noroeste.