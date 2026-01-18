Domingo de alta inestabilidad en Tucumán: alerta por tormentas fuertes y humedad extrema El Servicio Meteorológico Nacional pronostica una jornada pasada por agua para este 18 de enero. Se esperan precipitaciones intensas durante todo el día, con una probabilidad de lluvia que llegará al 100% hacia la noche. La máxima será de 28 grados.

Este domingo 18 de enero, la ciudad de San Miguel de Tucumán enfrentará condiciones climáticas adversas marcadas por la persistencia de tormentas y un ambiente sofocante debido a la alta humedad. Según el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), los registros térmicos se mantendrán acotados, oscilando entre los 22 y los 28 grados.

La mañana comenzará con un escenario complejo para el tránsito y las actividades al aire libre. El organismo prevé tormentas fuertes, con una temperatura que rondará los 25 grados. El factor más incómodo será la humedad, que se ubicará en el 91 por ciento, mientras que la visibilidad será “muy mala” debido a la intensidad de las precipitaciones. En esta franja, los vientos soplarán desde el sector sur a velocidades de entre 13 y 22 kilómetros por hora.

El panorama no mejorará después del mediodía. Se mantendrá el alerta por tormentas fuertes, impidiendo que la temperatura supere los 28 grados de máxima. Durante la tarde, se espera una rotación del viento hacia el sector este, disminuyendo levemente su intensidad a velocidades de entre 7 y 12 kilómetros por hora.

Hacia la noche, la situación podría agudizarse en cuanto a las precipitaciones. El pronóstico indica que la probabilidad de lluvia ascenderá al rango del 70 al 100 por ciento. La temperatura descenderá hasta los 22 grados y los vientos rotarán nuevamente, esta vez desde el noroeste, manteniéndose leves.