Lunes pasado por agua: persisten las tormentas y la temperatura no superará los 24 grados El Servicio Meteorológico Nacional anticipa un inicio de semana con mucha inestabilidad. La mañana estará marcada por lluvias fuertes y una humedad del 97%. Recién hacia la noche mermarían las precipitaciones.

La ciudad de San Miguel de Tucumán comienza la semana con un escenario climático complejo. Para este lunes 19 de enero, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica una jornada gris, húmeda y con precipitaciones persistentes, donde los registros térmicos se mantendrán bajos para la época, oscilando entre los 19 y los 24 grados.

Durante la mañana, el tiempo se presentará especialmente adverso. El organismo advierte sobre la presencia de tormentas fuertes, con una probabilidad de lluvia que se ubica entre el 70 y el 100 por ciento. La temperatura rondará los 19 grados, pero la sensación ambiente estará dominada por una humedad extrema del 97 por ciento. Además, se solicita circular con precaución ya que la visibilidad será muy mala y los vientos soplarán del sector sudeste a velocidades de entre 13 y 22 kilómetros por hora.

Para después del mediodía, si bien la intensidad de los fenómenos podría disminuir levemente pasando a “tormentas aisladas”, la inestabilidad continuará. El viento rotará hacia el sector norte manteniendo la misma velocidad (13 a 22 km/h) y la temperatura alcanzará su techo en apenas 24 grados, marcando un día inusualmente fresco para el verano tucumano.

Hacia la noche, el clima dará un pequeño respiro en cuanto al volumen de agua caída. La probabilidad de precipitaciones bajará al rango del 10 al 40 por ciento, con un registro térmico de 21 grados y vientos leves del norte.