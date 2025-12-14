Domingo de calor extremo en Tucumán: la máxima alcanzará los 33°C con alerta de tormentas La mañana será agradable y sin lluvias, pero el Servicio Meteorológico Nacional anticipa un fuerte aumento de la inestabilidad y la presencia de tormentas para la segunda mitad del día y la noche.

La ciudad de Tucumán se prepara para enfrentar un domingo 14 de diciembre con temperaturas elevadas y un marcado cambio en las condiciones meteorológicas, con una máxima que alcanzará los 33°.

Según el parte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la mañana comenzará con el cielo algo nublado y una temperatura agradable que rondará los 26°. En las primeras horas, el clima se presentaría sin lluvias, con vientos leves del sudoeste a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad se situará en 68 por ciento, y la visibilidad será buena.

El pronóstico indica un deterioro significativo para después del mediodía, donde se espera la presencia de tormentas y se alcanzará la máxima de 33°. Los vientos rotarán al sector sur, manteniendo velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h.

Hacia la noche, el clima se mantendrá inestable, rondando los 25°. La probabilidad de lluvia aumentará notablemente, ubicándose entre el 40 y 70 por ciento para esta franja del día. Los vientos serán del sur, con una velocidad de 7 a 12 kilómetros por hora.