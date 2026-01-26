Lunes pasado por agua en Tucumán: alerta por tormentas fuertes El Servicio Meteorológico Nacional anticipa un inicio de semana con inestabilidad constante. La visibilidad se verá reducida durante la mañana y se esperan precipitaciones intensas hacia la tarde.

La semana comienza en San Miguel de Tucumán con un lunes 26 de enero marcado por el calor y las lluvias. Según el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la jornada estará caracterizada por una alta probabilidad de precipitaciones y un ambiente sofocante debido a la humedad.

La mañana arranca con el cielo cubierto por tormentas y una temperatura de 25 grados. La humedad alcanza el 86 por ciento, lo que genera una sensación térmica elevada. Se recomienda extrema precaución al conducir, ya que el parte oficial advierte que la visibilidad será mala debido a las lluvias. Los vientos soplan leves desde el sector sur.

Tarde complicada

Para después del mediodía, las condiciones climáticas se intensificarán. El SMN prevé tormentas fuertes con vientos del sudoeste rotando entre 7 y 12 kilómetros por hora. A pesar del agua, la temperatura no dará tregua y alcanzará la máxima pronosticada de 32 grados.

La inestabilidad continuará durante la noche. El termómetro se mantendrá elevado, rondando los 30 grados, y la probabilidad de precipitaciones se sostendrá entre el 40 y el 70 por ciento, con vientos rotando hacia el sector oeste.