Domingo de gran amplitud térmica: amanecer fresco y una tarde primaveral con 26 grados El Servicio Meteorológico Nacional anticipa un excelente 2 de agosto para la capital tucumana. No se prevén lluvias a lo largo de toda la jornada y habrá vientos muy leves.

El pronóstico del tiempo para la ciudad de San Miguel de Tucumán indica que este domingo 2 de agosto se caracterizará por una marcada amplitud térmica. La jornada comenzó con el cielo parcialmente nublado durante la mañana y un marcado descenso de la temperatura, que rondó los 9 grados en las primeras horas.

De acuerdo al parte emitido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el clima en la capital provincial se presentará sin probabilidades de lluvias a lo largo de todo el día. Durante la franja matutina, los vientos del sector sudoeste correrán a una velocidad casi imperceptible de entre 0 y 2 kilómetros por hora. Un dato a tener en cuenta para quienes salgan temprano es la alta humedad, que alcanza el 95 por ciento, aunque la visibilidad se mantiene en óptimas condiciones.

El tiempo por la tarde y la noche

El informe del organismo meteorológico prevé un importante repunte térmico para después del mediodía. Con el correr de las horas, el cielo pasará a estar algo nublado y los vientos del sector sudoeste mantendrán su velocidad mínima estimada entre 0 y 2 km/h. La temperatura máxima pronosticada alcanzará unos muy agradables 26 grados, brindando una tarde con tintes primaverales, ideal para disfrutar al aire libre.

Hacia la noche, el clima se tornará un poco más fresco, con el termómetro descendiendo hasta los 18 grados. Los vientos continuarán soplando desde el sudoeste con la misma intensidad leve (entre 0 y 2 kilómetros por hora). Asimismo, la probabilidad de precipitaciones se mantendrá en un 0 por ciento para el cierre de este domingo.