Encontraron en una situación crítica a un sujeto que asaltó un drugstore El sospechoso amenazó a una empleada y escapó con $100.000. Las cámaras permitieron seguir su rastro hasta una casa de Concepción.

Un asalto ocurrido ayer en pleno centro de Aguilares tuvo un dramático desenlace horas después, cuando la Policía logró localizar al presunto autor del robo y encontró al sospechoso en una situación crítica en el interior de una vivienda.

El hecho se produjo alrededor de las 13.40, en un drugstore ubicado sobre calle Alberdi al 1.200. Según la denuncia, un hombre ingresó al comercio, amenazó a la empleada con un objeto punzante y escapó con aproximadamente $100.000 en efectivo.

A partir de la denuncia, efectivos de la Unidad de Investigaciones Criminales y Delitos Complejos Sur comenzaron a reconstruir el recorrido del sospechoso. Para ello, analizaron las cámaras de seguridad del comercio y las imágenes del Centro de Monitoreo de Aguilares.

El seguimiento permitió identificar el automóvil en el que habría escapado: un Fiat Punto gris. A partir de la patente, los investigadores determinaron que el vehículo había tomado la Ruta Nacional 38 en dirección a Concepción.

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Poco después, los efectivos localizaron el automóvil estacionado frente a una vivienda de calle República de Siria. Una familiar del propietario explicó que el rodado había sido prestado a un pariente durante el mediodía.

Mientras avanzaban con las averiguaciones, los investigadores recibieron un dato que modificó el procedimiento. El sospechoso se había comunicado con el dueño del automóvil y le había manifestado que había cometido un error y que pensaba quitarse la vida.

Ante esa situación, una comisión policial se trasladó inmediatamente hasta el domicilio donde se encontraba. Con autorización del padre del sospechoso, los efectivos ingresaron a la vivienda y lo encontraron inconsciente en el fondo del inmueble.

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Los policías intervinieron de inmediato y realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP), hasta lograr que recuperara los signos vitales. Luego fue trasladado al Hospital Regional de Concepción y posteriormente derivado al Hospital Padilla, donde quedó bajo asistencia médica especializada.

El automóvil señalado como utilizado en el robo fue secuestrado por disposición de la Unidad Fiscal de Robos y Hurtos del Centro Judicial Concepción.

En tanto, el sospechoso quedó a disposición de la Justicia y será puesto a disposición de la fiscalía una vez que reciba el alta médica.

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El procedimiento estuvo a cargo de efectivos de la Unidad de Investigaciones Criminales y Delitos Complejos Sur, bajo la conducción del comisario principal Pablo Herrera y el oficial principal Alberto Juárez. El operativo fue coordinado por el comisario inspector Carlos Díaz, coordinador de Brigadas del Interior, y supervisado por el director general de Investigaciones, comisario general Miguel Carabajal, y el subdirector general, comisario mayor Ángel Álvarez.

Fuente La Gaceta