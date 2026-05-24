Domingo fresco y algo nublado en Tucumán: la temperatura máxima alcanzará los 17 grados El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada sin precipitaciones, con una mañana fría y vientos regulares del norte. Hacia la tarde, aumentará la nubosidad y rotará el viento hacia el sector sur.

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Tucumán indica que este domingo 24 de mayo la jornada se presentará con un clima fresco, cielos algo a mayormente nublados y sin probabilidades de lluvia a lo largo de todo el día.

De acuerdo con el reporte oficial emitido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), durante la mañana el termómetro se ubicará en torno a los 6 grados. En este primer tramo del día, el cielo estará algo nublado y los vientos provenientes del sector norte soplarán con una intensidad regular, alcanzando velocidades de entre 23 y 31 kilómetros por hora. A pesar de registrar una alta humedad del 84 por ciento, la visibilidad se mantendrá en buenas condiciones.

Cómo seguirá el tiempo durante la tarde y la noche

Para quienes tengan planes al aire libre después del mediodía, el organismo meteorológico prevé que la nubosidad irá en aumento hasta dejar el cielo mayormente cubierto. La temperatura experimentará un moderado ascenso, alcanzando una máxima pronosticada de 17 grados. Además, se registrará una rotación en los vientos, que pasarán a soplar desde el sector sur con una intensidad más leve, estimada entre 7 y 12 km/h.

Hacia la noche, el cierre del fin de semana largo traerá un nuevo descenso térmico. El termómetro marcará unos 12 grados, mientras que los vientos rotarán levemente hacia el sudoeste, manteniendo la velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. El SMN no prevé probabilidades significativas de lluvia para esta franja del día, perfilando una noche estable en la capital provincial.