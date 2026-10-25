Domingo fresco y con lluvias durante gran parte del día El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada inestable en la capital provincial, marcada por las precipitaciones y una alta humedad. La temperatura máxima apenas alcanzará los 17 grados y el clima mejorará hacia la noche.

El clima en San Miguel de Tucumán presenta este domingo 25 de octubre un escenario fresco y pasado por agua. De acuerdo con el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), durante la mañana se registran lluvias con una probabilidad de entre el 40 y el 70 por ciento. En esta primera franja del día, la temperatura ronda los 12 grados, acompañada de una altísima humedad del 97 por ciento y vientos del noreste que soplan entre 7 y 12 kilómetros por hora. Debido a estas condiciones, la visibilidad es regular.

Para después del mediodía, el pronóstico indica que el cielo continuará mayormente nublado y persistirán las precipitaciones en forma de lluvia débil. Se espera que el termómetro alcance su punto máximo llegando apenas a los 17 grados, configurando una tarde bastante fresca en la ciudad. Los vientos rotarán hacia el sector noroeste, manteniendo su intensidad leve de entre 7 y 12 km/h.

Hacia la noche, las condiciones meteorológicas comenzarán a mostrar una leve mejoría. La temperatura descenderá hasta ubicarse en los 14 grados y los vientos continuarán soplando desde el noroeste con la misma velocidad. El dato más destacado para el cierre de esta jornada dominical es que, finalmente, cesará la inestabilidad y no se esperan nuevas lluvias.