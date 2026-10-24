Personal policial secuestró cinco camionetas valuadas en 250 millones de pesos La Unidad de Investigaciones Criminales y Delitos Complejos Banda del Río Salí incautó vehículos relacionados con un esquema de estafa piramidal. Los conductores fueron demorados y la causa sigue bajo análisis judicial.

En el ámbito de una investigación por estafas millonarias que involucra a dos empresas salteñas dedicadas a la actividad comercial con flotas de camionetas; efectivos de la Unidad de Investigaciones Criminales y Delitos Complejos Banda del Río Salí secuestraron cinco camionetas vinculadas con el delito investigado.

De acuerdo con lo informado este sábado por el comisario principal Marcos Morante, las pesquisas realizadas por la Unidad de Delitos Económicos Complejos de Salta arrojó como resultado el hallazgo de un esquema de estafa piramidal estilo Ponzi que derivó en numerosos allanamientos y secuestros en la vecina provincia.

Sin embargo, Morante, jefe de la Unidad de Investigaciones Criminales y Delitos Complejos Banda del Río Salí, señaló que restaban ubicar algunos vehículos que al parecer habían sido trasladados a Tucumán.

En este sentido, informó, “se desplegó a la totalidad del Personal Investigativo de esta Brigada de Investigaciones quienes en distintos días y lugares lograron el secuestro de cinco camionetas poniéndolas a disposición de las Autoridades Judiciales correspondientes”.

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En tanto, sus conductores quedaron demorados a disposición de la Unidad Fiscal de Usurpaciones, Estafas y Cibercriminalidad y durante estos procedimiento también secuestraron documentación de interés para la causa.

Fuente Comunicación Tucumán