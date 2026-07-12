Domingo fresco y nublado en Tucumán: el pronóstico completo para hoy El Servicio Meteorológico anticipa una jornada de domingo fresca y sin sobresaltos. Se espera un cielo parcialmente nublado con temperaturas que rondarán los 15 grados por la tarde.

Para los tucumanos que planean disfrutar del cierre del fin de semana al aire libre, las condiciones meteorológicas se presentarán estables y frescas. Según el último parte emitido por el Servicio Meteorológico, la ciudad de San Miguel de Tucumán atravesará este domingo 12 de julio con temperaturas típicas de la temporada invernal.

Las condiciones para la tarde

Para después del mediodía, el reporte oficial prevé que el cielo se mantendrá parcialmente nublado, bloqueando de a ratos la luz solar. En este tramo del día, la temperatura alcanzará su punto máximo, rondando los 15°C.

En cuanto a las corrientes de aire, los vientos soplarán desde el sector este, presentando velocidades de intensidad leve a moderada, estimadas entre los 7 y los 12 kilómetros por hora.

El pronóstico hacia la noche

Con la llegada del anochecer, el clima tucumano experimentará un leve descenso térmico. El termómetro retrocederá hasta ubicarse en torno a los 12°C, por lo que será necesario contar con un abrigo si se planean actividades nocturnas.

MIRA TAMBIÉN Detuvieron a dos narcos y secuestraron más de 43 kilos de marihuana

Las condiciones de los vientos no presentarán variaciones significativas, manteniéndose desde el este con ráfagas de entre 7 y 12 km/h. Finalmente, respecto a las precipitaciones, la probabilidad de lluvias se mantiene escasa, descartando la necesidad de paraguas para terminar la jornada.