Detuvieron a dos narcos y secuestraron más de 43 kilos de marihuana El millonario cargamento de droga venía camuflado en un transporte de correspondencia desde Salta. El can “Nova” detectó los paquetes en el puesto fronterizo Cabo Vallejo y se montó una trampa federal.

En un sigiloso procedimiento coordinado entre fuerzas provinciales y federales, se desbarató un importante entramado de tráfico de drogas que pretendía cruzar el norte argentino. Bajo las directrices del Operativo Lapacho 2.026, efectivos policiales lograron el secuestro de un cargamento que superaba los 43 kilogramos de marihuana fraccionada. La investigación, que comenzó semanas atrás en un control vehicular de rutina sobre la Ruta Nacional N° 9, culminó en las últimas horas con la detención e incomunicación de dos hombres que pretendían retirar la sustancia ilegal en su destino final.

El inicio del exitoso operativo tuvo lugar en el Destacamento Fronterizo Cabo Juan C. Vallejo, ubicado en el kilómetro 1371 del trazado nacional, en el límite provincial. En ese punto, el personal del puesto detuvo la marcha de un transporte de la empresa de correspondencia “Andreani” que realizaba el trayecto desde la localidad salteña de Orán con destino a la provincia de Catamarca. Durante la correspondiente inspección general de las bodegas, el can antinarcóticos Nova realizó una marcación activa mediante rascado sobre un lote específico de encomiendas, alertando de inmediato a los uniformados sobre la presencia de sustancias estupefacientes.

Panes, encomiendas y una trampa de entrega vigilada

Tras la señal del perro adiestrado, las autoridades procedieron a la apertura de las cinco encomiendas señaladas con la autorización de la Secretaría Penal a cargo de la Dra. Mariana del Río. En el interior de las cajas se hallaron 42 paquetes medianos tipo “panes”, recubiertos con cinta de embalar. Los reactivos químicos confirmaron que se trataba de picadura de marihuana, arrojando un pesaje final exacto de 43,063 kilogramos. A partir de ese hallazgo, el Juzgado Federal N° 1 de Tucumán dispuso la inmediata intervención de la Dirección General de Drogas Peligrosas (DIDROP Norte) y ordenó congelar el secuestro para iniciar un procedimiento de entrega vigilada.

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La compleja maniobra de seguimiento tecnológico y encubierto quedó bajo la órbita de la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales de la Gendarmería Nacional Argentina (GNA), delegación Catamarca. Los agentes federales montaron una estricta vigilancia en el centro de distribución postal de la vecina provincia, esperando pacientemente a que los destinatarios del cargamento se presentaran a retirar las encomiendas que previamente habían sido interceptadas en suelo tucumano.

Dos detenidos e incomunicados a disposición del Juzgado Federal

La trampa federal dio resultado inmediato cuando los sospechosos se hicieron presentes en el local para reclamar los envíos postales. En ese preciso instante, las fuerzas de seguridad cercaron el perímetro y procedieron a la detención e incomunicación de Iván Emanuel Alpire y Agustín Orlando Saavedra. Ambos ciudadanos quedaron imputados por infracción a la Ley N° 23.737 de Estupefacientes, bajo expedientes separados que ya tramitan en los tribunales federales de nuestra provincia.

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Las actuaciones de las actas fronterizas estuvieron comandadas por los jefes del destacamento, el Subcomisario Eduardo Juárez, el Oficial Principal Daniel Medina y el Oficial Auxiliar Alejandro Guardia. Asimismo, las autoridades ministeriales destacaron que el éxito del operativo se encuadró bajo la supervisión directa del Director General de Unidades Especiales, Comisario General Walter Fabio Ferreyra, y el Subdirector Comisario Inspector Carlos Ariel González, quienes ratificaron que los controles en las fronteras de Tucumán continuarán intensificándose para impedir el ingreso de cargamentos ilícitos.

Fuente Los Primeros