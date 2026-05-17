Domingo frío y pasado por agua en Tucumán: la máxima no superará los 12 grados El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada gris y desapacible en la capital provincial, marcada por lluvias aisladas durante gran parte del día y una humedad que alcanza el 99%.

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Tucumán indica que este domingo 17 de mayo estará marcado por un clima netamente otoñal, casi invernal. La jornada de descanso arrancó con el cielo cubierto, lluvias aisladas y un marcado descenso de la temperatura, obligando a los tucumanos a quedarse en casa o salir muy abrigados.

De acuerdo con el reporte oficial emitido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), durante la mañana el termómetro se ubicó en torno a los 9 grados. Las precipitaciones son las grandes protagonistas de este primer tramo del día, con una probabilidad de lluvia de entre el 70 y el 100 por ciento.

Además, las condiciones se presentan desapacibles debido a una humedad casi total del 99 por ciento y una visibilidad regular. En tanto, los vientos soplan desde el sudoeste a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora.

Cómo seguirá el tiempo durante la tarde y la noche

Quienes esperaban una mejora para disfrutar del domingo al aire libre deberán armarse de paciencia. Las previsiones del organismo meteorológico indican que para después del mediodía el cielo continuará con lluvias aisladas. El ascenso térmico será imperceptible: la temperatura máxima pronosticada apenas rozará los 12 grados, consolidando un domingo decididamente frío. Por su parte, los vientos rotarán hacia el sector sur, disminuyendo su intensidad a velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h.

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Hacia la noche, el panorama comenzará a mostrar una leve tendencia a la mejora, aunque el frío seguirá haciéndose sentir. El termómetro descenderá nuevamente para ubicarse en los 10 grados, manteniendo los vientos leves del sur. La buena noticia es que la inestabilidad cederá terreno, ya que la probabilidad de lluvia se reducirá notablemente y se ubicará en el orden del 10 al 40 por ciento para el cierre de la jornada.