Avenida Mitre renovada: habilitaron nueve cuadras repavimentadas La Intendente Chahla encabezó la habilitación de una de las principales arterias de la ciudad, completamente puesta en valor

La intendente de San Miguel de Tucumán, Rossana Chahla, dejó inauguradas este viernes las obras de revalorización y repavimentación integral de la avenida Bartolomé Mitre, una de las arterias más importantes de la capital tucumana por su rol estratégico en la conectividad urbana y por concentrar una intensa actividad comercial, educativa, sanitaria y de servicios.

La intervención se realizó en el tramo comprendido entre las avenidas Sarmiento y 24 de Septiembre, donde se ejecutaron trabajos de recuperación integral sobre nueve cuadras, con el objetivo de mejorar las condiciones de transitabilidad y reforzar la seguridad vial en una zona de alto flujo vehicular y peatonal.

Durante el acto, la jefa municipal estuvo acompañada por funcionarios del gabinete, concejales, equipos técnicos y vecinos de la zona, quienes recorrieron el corredor para observar los resultados de una obra largamente demandada por la comunidad.

La avenida Mitre constituye uno de los ejes estructurantes más relevantes de la ciudad. A lo largo de su recorrido se ubican establecimientos educativos, centros de salud, comercios, concesionarias, instituciones religiosas y circulan diariamente numerosas líneas de transporte público, lo que convierte a esta arteria en un corredor clave para la dinámica urbana de San Miguel de Tucumán.

MIRA TAMBIÉN La Cámara Federal suspendió la candidatura de Sergio Pagani en la UNT

Antes de la intervención, la calzada presentaba un marcado deterioro estructural, con sectores de pavimento asfáltico y de hormigón visiblemente afectados, lo que dificultaba la circulación y generaba inconvenientes para conductores, peatones y usuarios del transporte público.

Los trabajos incluyeron el fresado de la carpeta existente, la colocación de nuevo pavimento asfáltico, la reconstrucción de sectores de hormigón y la recuperación de badenes, tareas fundamentales para optimizar el escurrimiento del agua y prolongar la vida útil de la obra. En total, se intervinieron más de 20.000 metros cuadrados de superficie.

Además, se ejecutaron tareas de demarcación horizontal, con señalización de sendas peatonales y carriles de circulación, con el propósito de ordenar el tránsito y brindar mayor seguridad a quienes circulan por la zona.