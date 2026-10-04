Domingo gris e inestable con chaparrones y una máxima de 20 grados El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada pasada por agua para el cierre del fin de semana en la capital provincial. Se esperan precipitaciones aisladas por la mañana y probabilidad de tormentas débiles hacia la tarde.

El clima en San Miguel de Tucumán vuelve a presentar condiciones de marcada inestabilidad para este domingo 4 de octubre, de acuerdo al último reporte emitido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). La jornada comenzó con el cielo cubierto y la presencia de chaparrones, registrando una temperatura fresca que ronda los 15 grados durante la mañana.

Las autoridades meteorológicas advierten que la visibilidad se encuentra en un nivel regular, por lo que se recomienda precaución al circular por calles y rutas de la región. El índice de humedad se ubica en el 73 por ciento y los vientos soplan desde el sector este a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora, manteniendo una probabilidad de precipitaciones que oscila entre el 10 y el 40 por ciento para esta primera franja del día.

Tormentas para la tarde y noche fresca

Hacia el mediodía y las primeras horas de la tarde, no se anticipan mejoras climáticas significativas. El pronóstico oficial prevé que la abundante nubosidad persista y dé lugar a la formación de tormentas débiles sobre el área metropolitana. La temperatura experimentará un leve ascenso hasta alcanzar una máxima pronosticada de 20 grados, mientras que los vientos rotarán hacia el sector suroeste, manteniendo velocidades estimadas entre los 13 y 22 kilómetros por hora.

Para la noche, el ambiente se tornará más fresco. El termómetro descenderá hasta ubicarse en los 17 grados, proporcionando un cierre de fin de semana con bajas temperaturas para la época del año. Los vientos continuarán ingresando desde el suroeste con la misma intensidad y la probabilidad de registrar nuevas lluvias se mantendrá estable, en el orden del 10 al 40 por ciento.