Lunes gris, con lluvias débiles y una máxima de apenas 19 grados El Servicio Meteorológico Nacional anticipa un inicio de semana inestable en la capital provincial. Las precipitaciones aisladas se mantendrán durante gran parte de la jornada, acompañadas por un alto índice de humedad y visibilidad regular.

El clima en San Miguel de Tucumán inicia la semana con condiciones de inestabilidad este lunes 5 de octubre, según el último reporte emitido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). La mañana arrancó con el cielo completamente cubierto, lluvias débiles y una temperatura fresca que ronda los 15 grados.

Las autoridades advierten que la visibilidad es regular y la humedad alcanza el 82 por ciento, por lo que se recomienda máxima precaución al circular por la vía pública. Durante esta primera franja del día, la probabilidad de precipitaciones oscila entre el 10 y el 40 por ciento, con vientos leves que soplan desde el sector sur a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora.

Persiste la inestabilidad por la tarde

Para después del mediodía, el panorama meteorológico no presentará grandes modificaciones. El pronóstico prevé que el cielo continúe cubierto y se mantengan las lluvias débiles sobre el área metropolitana. La temperatura experimentará un ascenso muy leve, alcanzando una máxima pronosticada de apenas 19 grados. En este tramo de la jornada, los vientos rotarán hacia el sector este, incrementando su intensidad con velocidades estimadas entre los 13 y 22 kilómetros por hora.

Hacia la noche, el clima se mantendrá fresco y gris. El termómetro descenderá hasta ubicarse en los 16 grados, proporcionando un cierre de lunes templado. Los vientos continuarán ingresando desde el este con la misma intensidad de la tarde, mientras que la probabilidad de registrar nuevas lluvias disminuirá significativamente, ubicándose en el orden del 10 por ciento.