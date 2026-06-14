Domingo gris e inestable en Tucumán: lloviznas y una máxima de apenas 15 grados El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada marcada por la alta humedad, visibilidad regular y precipitaciones débiles a lo largo del día. Las condiciones mejorarán lentamente hacia la noche.

La ciudad de San Miguel de Tucumán transita este domingo 14 de junio bajo un manto de inestabilidad y cielo cubierto. De acuerdo con el reporte oficial emitido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), los tucumanos deberán tener el paraguas a mano, ya que la jornada estará dominada por las lloviznas y un ambiente decididamente fresco.

Durante la mañana, el escenario se presenta con precipitaciones débiles y una probabilidad de lluvia que oscila entre el 10 y el 40 por ciento. El termómetro marca unos frescos 11 grados, acompañados de una agobiante humedad del 97 por ciento. Esta combinación genera que la visibilidad se encuentre reducida a un estado “regular”. Por su parte, los vientos soplan casi imperceptibles desde el sudoeste, a una velocidad de entre 0 y 2 kilómetros por hora.

Cómo seguirá el tiempo hacia la tarde y la noche

El parte del organismo nacional prevé que la inestabilidad se mantenga durante gran parte de la segunda mitad de la jornada, aunque con un incremento en la intensidad de los vientos:

A la tarde: Pasado el mediodía, el cielo continuará amenazante y persistirán las lloviznas sobre la capital provincial. Se registrará un levísimo ascenso térmico, alcanzando una temperatura máxima pronosticada de apenas 15 grados . Los vientos del sector sudoeste cobrarán algo de fuerza, con velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h.

Pasado el mediodía, el cielo continuará amenazante y persistirán las lloviznas sobre la capital provincial. Se registrará un levísimo ascenso térmico, alcanzando una temperatura máxima pronosticada de apenas . Los vientos del sector sudoeste cobrarán algo de fuerza, con velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. A la noche: Para el cierre de este domingo, el termómetro descenderá hasta acomodarse en los 12 grados. Los vientos mantendrán su intensidad (13 a 22 km/h) desde el sudoeste. En cuanto a las precipitaciones, la probabilidad de lluvia caerá al 10 por ciento, marcando el inicio de una lenta mejora en las condiciones meteorológicas para el arranque de la nueva semana.