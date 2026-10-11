El tiempo en San Miguel de Tucumán estará signado por el cielo cubierto, la alta humedad y las precipitaciones intermitentes a lo largo de este domingo 11 de octubre. De acuerdo con las previsiones meteorológicas, la jornada se presentará fresca y con escasa amplitud térmica: la mínima descenderá hasta los 13 grados y la máxima no superará los 20 grados.
Durante las primeras horas del día, la capital tucumana ya registraba un ambiente frío y húmedo, con una temperatura de 12,7 grados, cielo completamente cubierto y lloviznas. La humedad trepó al 95 por ciento, con una presión atmosférica de 967,7 hectopascales y vientos suaves del sector este a 10 kilómetros por hora.
Lluvias aisladas de la mañana a la noche
Para el resto de la mañana, el termómetro se ubicará en torno a los 15 grados, manteniéndose una probabilidad de precipitaciones de entre el 10 y el 40 por ciento. En este tramo del día, los vientos rotarán hacia el noreste con velocidades estimadas de entre 13 y 22 kilómetros por hora.
Hacia la tarde se espera el pico de temperatura con una marca de 20 grados. No obstante, el alivio térmico no traerá una mejora en las condiciones: continuará la posibilidad de lluvias aisladas, con viento constante desde el sector este y un porcentaje de precipitaciones que seguirá firme entre el 10 y el 40 por ciento.
Para el cierre del domingo, el termómetro descenderá hasta los 17 grados. La noche mantendrá la misma tónica de inestabilidad, con vientos del este y nuevas probabilidades de precipitaciones aisladas, despidiendo el fin de semana con un panorama plenamente otoñal.