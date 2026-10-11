Domingo gris, fresco y con lluvias aisladas durante toda la jornada San Miguel de Tucumán vivirá un día dominado por la nubosidad y la inestabilidad. Con una máxima que apenas rozará los 20 grados, el paraguas será un elemento indispensable para salir de casa.

El tiempo en San Miguel de Tucumán estará signado por el cielo cubierto, la alta humedad y las precipitaciones intermitentes a lo largo de este domingo 11 de octubre. De acuerdo con las previsiones meteorológicas, la jornada se presentará fresca y con escasa amplitud térmica: la mínima descenderá hasta los 13 grados y la máxima no superará los 20 grados.

Durante las primeras horas del día, la capital tucumana ya registraba un ambiente frío y húmedo, con una temperatura de 12,7 grados, cielo completamente cubierto y lloviznas. La humedad trepó al 95 por ciento, con una presión atmosférica de 967,7 hectopascales y vientos suaves del sector este a 10 kilómetros por hora.

Lluvias aisladas de la mañana a la noche

Para el resto de la mañana, el termómetro se ubicará en torno a los 15 grados, manteniéndose una probabilidad de precipitaciones de entre el 10 y el 40 por ciento. En este tramo del día, los vientos rotarán hacia el noreste con velocidades estimadas de entre 13 y 22 kilómetros por hora.

Hacia la tarde se espera el pico de temperatura con una marca de 20 grados. No obstante, el alivio térmico no traerá una mejora en las condiciones: continuará la posibilidad de lluvias aisladas, con viento constante desde el sector este y un porcentaje de precipitaciones que seguirá firme entre el 10 y el 40 por ciento.

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Para el cierre del domingo, el termómetro descenderá hasta los 17 grados. La noche mantendrá la misma tónica de inestabilidad, con vientos del este y nuevas probabilidades de precipitaciones aisladas, despidiendo el fin de semana con un panorama plenamente otoñal.