El conductor de un camión atropelló y mató a una mujer El siniestro vial ocurrió este jueves sobre calle Jujuy, a la altura de una estación de servicio. La víctima, de 63 años, falleció en el acto, mientras que dos personas que circulaban en moto fueron hospitalizadas de urgencia en el Hospital Padilla.

Un grave accidente de tránsito con consecuencias fatales se registró este jueves en la capital tucumana. Una mujer de 63 años perdió la vida prácticamente en el acto luego de ser embestida por un transporte de carga cuando se encontraba sobre la acera pública.

El hecho tuvo lugar alrededor de las 13.45 sobre la avenida Jujuy al 2445, en inmediaciones de una estación de servicio YPF en San Miguel de Tucumán. Por razones que forman parte de la investigación preliminar, un camión Mercedes-Benz 710 colisionó contra la peatona que permanecía sobre la vereda, causándole lesiones irreversibles que provocaron su fallecimiento en el lugar del hecho.

La secuencia del siniestro vial no culminó allí. En el mismo episodio, el rodado de gran porte también impactó contra una motocicleta ocupada por dos personas.

A raíz del choque y los traumatismos sufridos, ambos tripulantes del rodado menor debieron recibir asistencia médica inmediata y fueron derivados de urgencia al Hospital Padilla para su atención y seguimiento clínico.