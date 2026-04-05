Domingo gris y otoñal en Tucumán: lluvias aisladas, alta humedad y una máxima de apenas 20 grados El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada marcada por la inestabilidad y el descenso térmico. Las precipitaciones serán las protagonistas durante la mañana, mientras que a la tarde el cielo permanecerá mayormente nublado con vientos moderados.

El primer domingo de abril trae consigo un respiro del calor, pero exige salir de casa con paraguas y abrigo liviano. Para este 5 de abril, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé un clima netamente otoñal en San Miguel de Tucumán y sus alrededores, caracterizado por la alta humedad, bancos de niebla y probabilidades de lluvias a lo largo de toda la jornada.

Tras el fuerte temporal que afectó a la provincia en los últimos días, las condiciones de inestabilidad se mantienen, aunque con menor intensidad, acompañadas de un marcado descenso en los registros térmicos.

El pronóstico detallado para este domingo

Mañana pasada por agua: El domingo arrancó con lluvias aisladas (con una probabilidad de entre el 40 y el 70 por ciento) y una temperatura base de 16 grados . El ambiente se presenta sumamente pesado y fresco, con una humedad que trepa al 97 por ciento , lo que reduce la visibilidad a condiciones regulares. Los vientos son leves y soplan desde el sudeste a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora.

El domingo arrancó con (con una probabilidad de entre el 40 y el 70 por ciento) y una temperatura base de . El ambiente se presenta sumamente pesado y fresco, con una , lo que reduce la visibilidad a condiciones regulares. Los vientos son leves y soplan desde el sudeste a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. Tarde nublada y ventosa: Pasado el mediodía, las precipitaciones darán una tregua, aunque el cielo se mantendrá mayormente nublado . El termómetro apenas logrará escalar hasta los 20 grados , marcando la temperatura máxima del día. Se espera un incremento en la intensidad del viento, que rotará hacia el sector norte con velocidades estimadas entre los 23 y 31 km/h.

Pasado el mediodía, las precipitaciones darán una tregua, aunque el cielo se mantendrá . El termómetro apenas logrará escalar hasta los , marcando la temperatura máxima del día. Se espera un incremento en la intensidad del viento, que rotará hacia el sector norte con velocidades estimadas entre los 23 y 31 km/h. Noche fresca e inestable: Hacia el cierre del fin de semana, la temperatura volverá a descender hasta los 16 grados. La inestabilidad retornará a la capital tucumana, presentando nuevamente una probabilidad de lluvias aisladas de entre el 10 y el 40 por ciento. Los vientos cambiarán al sector sudoeste (7 a 12 km/h).