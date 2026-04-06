Tucumán arranca la semana con alerta de tormentas y una máxima de apenas 18 grados El Servicio Meteorológico Nacional anticipa un lunes inestable y gris. Las precipitaciones continuarán a lo largo de toda la jornada, complicando el panorama tras las graves inundaciones que sufrió la provincia durante el fin de semana.

El inicio de la semana no trae el alivio esperado para una provincia que sigue lidiando con las dramáticas consecuencias del temporal. Para este lunes 6 de abril, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé un clima netamente otoñal, marcado por la inestabilidad, la alta humedad y la persistencia de las lluvias en San Miguel de Tucumán y sus alrededores.

Con los suelos saturados de agua y varias zonas en emergencia, las autoridades recomiendan extrema precaución al circular, ya que las condiciones no acompañarán los operativos de limpieza y asistencia durante la jornada.

El pronóstico detallado para este lunes

Mañana gris y muy húmeda: El inicio del día se presenta con lluvias aisladas (con una probabilidad de entre el 10 y el 40 por ciento) y una temperatura fresca de 16 grados . El ambiente se percibe sumamente pesado debido a una humedad del 96 por ciento , lo que genera una visibilidad regular por la presencia de neblinas. Los vientos soplan leves desde el sudoeste a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora.

El inicio del día se presenta con (con una probabilidad de entre el 10 y el 40 por ciento) y una temperatura fresca de . El ambiente se percibe sumamente pesado debido a una , lo que genera una visibilidad regular por la presencia de neblinas. Los vientos soplan leves desde el sudoeste a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. Tarde de tormentas: Lejos de mejorar, hacia la tarde (después del mediodía) el panorama empeorará con la llegada de tormentas . El termómetro apenas subirá un par de marcas para alcanzar una temperatura máxima pronosticada de 18 grados . El viento rotará hacia el sector sudeste, manteniendo una intensidad leve (7 a 12 km/h).

Lejos de mejorar, hacia la tarde (después del mediodía) el panorama empeorará con la llegada de . El termómetro apenas subirá un par de marcas para alcanzar una temperatura máxima pronosticada de . El viento rotará hacia el sector sudeste, manteniendo una intensidad leve (7 a 12 km/h). Noche inestable y fresca: Para el cierre del lunes, la temperatura volverá a descender hasta los 16 grados. Las posibilidades de precipitaciones se mantendrán altas, ubicándose en el orden del 40 al 70 por ciento. Los vientos cambiarán nuevamente, esta vez desde el noroeste (7 a 12 km/h).