Domingo gris y pasado por agua en Tucumán: alerta por lluvias, viento y una humedad del 97% El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada de alta inestabilidad para este 22 de febrero. Con vientos rotando al sector noreste y ráfagas de hasta 31 km/h, las precipitaciones se mantendrán durante todo el día.

San Miguel de Tucumán transita este domingo 22 de febrero bajo un manto de nubes y condiciones climáticas adversas. Según el reporte oficial del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la provincia amaneció con un porcentaje de humedad del 97 por ciento, generando una sensación térmica pesada a pesar de que las marcas térmicas no son extremas.

Durante la mañana, el cielo se presenta cubierto con lluvias aisladas y una temperatura que ronda los 22 grados. Los vientos soplan desde el sector sur a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. Se recomienda especial precaución a los conductores, ya que la visibilidad es regular debido a la cortina de agua y la neblina.

Tarde ventosa y con tormentas

Lejos de mejorar, el pronóstico indica que la inestabilidad se profundizará después del mediodía. Se espera el desarrollo de tormentas aisladas y un incremento en la intensidad del viento, que rotará hacia el sector noreste con ráfagas estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura máxima será modesta, alcanzando apenas los 25 grados.

Para la noche, el escenario se mantendrá similar: el termómetro descenderá a los 21 grados, pero la probabilidad de precipitaciones seguirá siendo alta (entre el 40 y el 70 por ciento), obligando a los tucumanos a cerrar el fin de semana bajo techo.