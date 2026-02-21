Apareció con vida el tucumano que era buscado en Neuquén Salvador Álvarez Cano fue hallado este viernes en un sector de Villa Llanquin. Las tareas de rastreo se extendieron durante tres días por aire, tierra y agua.

Este viernes, se conoció la feliz noticia de que el joven tucumano, que era intensamente buscado en Neuquén, fue hallado con vida tras un amplio operativo para dar con su paradero. Fue rescatado en helicóptero en un sector del paraje rionegrino de Villa Llaquin y trasladado al Hospital de San Martín de los Andes para su evaluación médica.

Se trata de Salvador Álvarez Cano, de 32 años, quien estaba desaparecido desde el lunes cuando se produjo el hallazgo de su vehículo Volkswagen Gol Trend blanco abandonado en circunstancias extrañas sobre la Ruta Nacional 237, en las cercanías de Villa Traful y la Confluencia. El auto presentaba el baúl abierto, la llave colocada y pertenencias personales en su interior, lo que generó preocupación entre familiares y autoridades.

La secretaria de Emergencias y Gestión de Riesgos de Neuquén, Luciana Ortiz Luna, confirmó esta tarde el hallazgo y agregó: “Es una alegría enorme, lo encontramos con vida”. Además, resaltó que ya fue trasladado en helicóptero al hospital de San Martín de los Andes.

Según se informó, al momento de ser encontrado, estaba desorientado, deshidratado y con hambre. No corría riesgo de vida, aunque presentaba una descompensación vinculada a una patología de salud mental.

Un operativo de gran despliegue

La búsqueda de Álvarez Cano demandó un despliegue de más de 70 personas, con participación de la Policía de Neuquén, brigadistas de Manejo del Fuego, Prefectura, el GEOP y equipos de la Secretaría de Emergencias, bajo el mando del comisario mayor Guillermo Alfaro, director de Lagos del Sur. Además, colaboraron efectivos de la provincia de Río Negro con la Brigada de Canes.

El hallazgo se produjo en un cañadón, en un sector donde la noche del jueves se habían detectado huellas. Brigadistas especializados lograron seguir el rastro hasta dar con el joven. Según relató Ortiz Luna, el propio Salvador manifestó que sabía que lo estaban buscando y, tras ver a los rescatistas, decidió salir y pedir ayuda.

Las tareas incluyeron rastrillajes por aire, tierra y agua, con drones con cámaras térmicas, un helicóptero y embarcaciones que recorrieron el río.

“Salió gritando y pidió ayuda”

En diálogo con LM Neuquén, el coordinador operativo de Villa La Angostura y Villa Traful, Miguel Poblete, aportó detalles clave sobre el momento del hallazgo. Explicó que durante la noche del jueves había quedado pendiente el seguimiento de un rastro que no pudo continuarse por la oscuridad y las condiciones del terreno.

Este viernes, a primera hora, se organizó una triangulación del sector estratégico, que permitió cerrar el perímetro de búsqueda en el área donde finalmente fue encontrado el joven. Poblete destacó que el propio Salvador facilitó el rescate al salir gritando y pedir ayuda.

“Él salió gritando y pidió ayuda”, afirmó el oficial y agregó que los primeros en llegar hasta su ubicación fueron tres brigadistas de incendios de Junín de los Andes, con base en Villa Traful. Luego se sumaron los equipos de coordinación.

Tras ubicarlo, se organizó la extracción aérea. El personal ascendió con el joven hasta una superficie más alta para permitir el descenso del helicóptero y concretar el traslado. Desde allí fue derivado directamente a San Martín de los Andes para su atención médica.

Problemas de salud mental e intentos de suicidio

El joven, oriundo de la localidad tucumana de Yerba Buena, había abandonado su tratamiento psiquiátrico. Sin autorización de su familia, tomó el vehículo y viajó hacia el sur para recorrer la región cordillerana entre Bariloche y Neuquén.

Durante los días previos a su desaparición habría presentado síntomas como alucinaciones, delirios e ideas paranoides. “El sábado tuvo comunicación con un amigo que notó síntomas de descompensación. Parte de su enfermedad puede estar llevándolo a huir”, explicó Ortiz Luna ayer. Además, la madre de Álvarez Cano confirmó además que existían antecedentes de intentos de autolesiones.

Tras el rescate, la funcionaria resaltó la importancia del amplio despliegue y declaró que “una vida vale todo el esfuerzo que sea necesario, más aún cuando se trata de una persona que está atravesando una patología y sufriendo”, señaló.

Fuente LM Neuquén