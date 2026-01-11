Domingo húmedo y caluroso en Tucumán: la máxima llegará a los 32°C con probabilidad de tormentas por la tarde El pronóstico para este 11 de enero anticipa una jornada pesada. La mañana arrancó con una humedad del 92%, y si bien la temperatura será veraniega, el SMN advierte sobre el desarrollo de tormentas aisladas para después del mediodía.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó el estado del tiempo para este domingo 11 de enero de 2026 en San Miguel de Tucumán. La jornada se presenta con las características típicas del verano tucumano: calor, mucha humedad e inestabilidad vespertina.

La mañana comenzó con cielo parcialmente nublado y una temperatura agradable que ronda los 23 grados. Sin embargo, el ambiente se siente pesado debido a la altísima humedad, que se ubica en el 92 por ciento. A pesar de esto, la visibilidad es buena y los vientos soplan leves desde el sector oeste a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora.

Alerta para la tarde

El panorama cambiará después del mediodía. El organismo prevé que el termómetro escale hasta los 32 grados, convirtiéndose en el momento más caluroso del día. Junto con el aumento de temperatura, llegarían las precipitaciones: se pronostican tormentas aisladas para la tarde, acompañadas por vientos que se mantendrán del sector oeste.

Para la noche, las condiciones tenderían a estabilizarse levemente. La temperatura descenderá hasta los 25 grados y la probabilidad de lluvias bajará al 10 por ciento, dejando un cierre de fin de semana cálido. Los vientos rotarán hacia el sector noreste, manteniendo una intensidad leve.