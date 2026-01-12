Lunes caluroso e inestable en Tucumán: la máxima trepará a los 32°C y hay alerta de tormentas para la tarde La semana comienza con una mañana agradable, pero el calor se hará sentir después del mediodía. El SMN anticipa un cambio en las condiciones con probabilidad de tormentas aisladas antes del atardecer.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó el pronóstico para este lunes 12 de enero de 2026 en San Miguel de Tucumán, anticipando un arranque de semana con dos caras: una mañana tranquila y una tarde marcada por el calor y la inestabilidad.

Las primeras horas del día se presentan con condiciones agradables. El cielo se encuentra algo nublado y la temperatura ronda los 21 grados. La humedad se ubica en el 71 por ciento y los vientos están prácticamente en calma, soplando muy leves desde el sudoeste a una velocidad de entre 0 y 2 kilómetros por hora. No se esperan lluvias durante la mañana y la visibilidad es buena.

Cambio de tiempo por la tarde

El panorama variará significativamente pasado el mediodía. Se prevé que la temperatura escale rápidamente hasta alcanzar una máxima de 32 grados. Este calentamiento vendrá acompañado por una rotación del viento hacia el sector este (7 a 12 km/h) y el desarrollo de nubosidad que podría derivar en tormentas aisladas.

Para la noche, se espera que las condiciones mejoren y la temperatura descienda nuevamente hasta los 21 grados, brindando un alivio térmico. El viento volverá a soplar casi imperceptible desde el sudoeste y la probabilidad de precipitaciones bajará al 10 por ciento, dejando un cierre de jornada tranquilo.