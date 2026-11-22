Domingo inestable con probabilidad de tormentas, alta humedad y una máxima de 24 grados El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada con cielo nublado, mala visibilidad y temperaturas templadas en la capital provincial. Las chances de precipitaciones disminuirán hacia la noche.

Para este domingo 22 de noviembre, el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa una jornada inestable, húmeda y con temperaturas moderadas en San Miguel de Tucumán.

Durante la mañana, el cielo se presenta parcialmente nublado con tormentas sin precipitación y una temperatura que ronda los 22 grados. El reporte oficial indica una probabilidad de lluvias de entre el 40% y el 70%, acompañada por una humedad elevada del 92%, mala visibilidad y vientos del sector sudoeste de entre 7 y 12 kilómetros por hora.

Para después del mediodía, las condiciones continuarán marcadas por la inestabilidad. Se espera un cielo mayormente nublado con tormentas débiles y una temperatura máxima que alcanzará los 24 grados. En esta franja del día, los vientos rotarán hacia el sector sur, manteniéndose leves a una velocidad estimada de entre 7 y 12 km/h.

Hacia la noche, el termómetro descenderá levemente hasta ubicarse cerca de los 21 grados, con vientos persistentes del sur a la misma intensidad. La probabilidad de precipitaciones mostrará una merma respecto al resto de la jornada, situándose entre el 10% y el 40%.