Para este domingo 22 de noviembre, el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa una jornada inestable, húmeda y con temperaturas moderadas en San Miguel de Tucumán.
Durante la mañana, el cielo se presenta parcialmente nublado con tormentas sin precipitación y una temperatura que ronda los 22 grados. El reporte oficial indica una probabilidad de lluvias de entre el 40% y el 70%, acompañada por una humedad elevada del 92%, mala visibilidad y vientos del sector sudoeste de entre 7 y 12 kilómetros por hora.
Para después del mediodía, las condiciones continuarán marcadas por la inestabilidad. Se espera un cielo mayormente nublado con tormentas débiles y una temperatura máxima que alcanzará los 24 grados. En esta franja del día, los vientos rotarán hacia el sector sur, manteniéndose leves a una velocidad estimada de entre 7 y 12 km/h.
Hacia la noche, el termómetro descenderá levemente hasta ubicarse cerca de los 21 grados, con vientos persistentes del sur a la misma intensidad. La probabilidad de precipitaciones mostrará una merma respecto al resto de la jornada, situándose entre el 10% y el 40%.