Secuestraron más de 205 kilos de hojas de coca en dos operativos en Tucumán Efectivos del Escuadrón 55 de Gendarmería Nacional incautaron 59,5 kilos en encomiendas a la altura de 7 de Abril y otros 146 kilos en un colectivo de larga distancia inspeccionado en Trancas.

Efectivos del Escuadrón 55 “Tucumán” de Gendarmería Nacional incautaron un total de 205 kilos 500 gramos de hojas de coca en estado natural durante dos procedimientos de control vial realizados entre ayer viernes y este sábado 21 de noviembre sobre las rutas nacionales N° 34 y N° 9, en jurisdicción de la provincia de Tucumán.

El primer operativo tuvo lugar ayer sobre el kilómetro 896 de la Ruta Nacional N° 34, a la altura de la localidad de 7 de Abril, donde personal de la Patrulla Eventual homónima detuvo la marcha de un transporte de servicio de paquetería que circulaba con itinerario Jujuy – Buenos Aires. Durante la inspección de la carga, los uniformados advirtieron que cinco bultos despachados por diferentes remitentes emanaban un fuerte olor característico a hojas de coca.

Con la correspondiente autorización judicial emitida por el Juzgado Federal N° 2 de Tucumán, los gendarmes procedieron a la apertura de las piezas postales y constataron que en su interior se transportaban 59 kilos 500 gramos de mercadería vegetal en infracción al Código Aduanero.

Segundo secuestro en Trancas sobre la Ruta Nacional N° 9

El segundo procedimiento se concretó este sábado sobre el kilómetro 1.358 de la Ruta Nacional N° 9, donde efectivos de la Patrulla “Trancas”, dependiente de la misma unidad operativa, inspeccionaron un ómnibus de transporte de pasajeros que realizaba el recorrido Salta – Mendoza.

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Al efectuar el registro del equipaje y las pertenencias en el interior del colectivo, los funcionarios detectaron que un hombre trasladaba ocho bultos que contenían 146 kilos de hojas de coca en estado natural, por lo que procedieron de inmediato a secuestrar la totalidad de la carga y dieron intervención a la Justicia Federal.

Fuente Los Primeros