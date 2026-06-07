Domingo inestable en Tucumán: anuncian lluvias aisladas y mucha humedad El Servicio Meteorológico Nacional anticipa un cierre de fin de semana gris, con una marcada inestabilidad, alta humedad y precipitaciones intermitentes que afectarán a la capital provincial.

El fin de semana en San Miguel de Tucumán se despide con un panorama climático inestable y gris. Según el reporte oficial emitido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para este domingo 7 de junio, la jornada estará marcada por el cielo cubierto y las precipitaciones.

Durante las primeras horas de la mañana, el termómetro se ubica en los 16 grados. El ambiente se presenta sumamente pesado, con una humedad que alcanza el 97 por ciento, mientras que los vientos del sudeste soplan a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. Para este primer tramo del día, la probabilidad de lluvias oscila entre el 10% y el 40%.

Cómo seguirá el tiempo hacia la tarde y la noche

El parte del organismo nacional advierte que las condiciones meteorológicas no presentarán mejoras sustanciales con el correr de las horas:

A la tarde: Tras el mediodía, el cielo continuará completamente cubierto y se esperan lluvias aisladas en la ciudad. El ascenso térmico será escaso, registrando una temperatura máxima que apenas alcanzará los 18 grados. Los vientos se mantendrán constantes desde el sector sudeste (entre 13 y 22 km/h).

Tras el mediodía, el cielo continuará completamente cubierto y se esperan lluvias aisladas en la ciudad. El ascenso térmico será escaso, registrando una temperatura máxima que apenas alcanzará los 18 grados. Los vientos se mantendrán constantes desde el sector sudeste (entre 13 y 22 km/h). A la noche: Para el cierre de este domingo, el termómetro descenderá hasta los 15 grados, manteniendo un clima fresco y húmedo. Los vientos continuarán soplando con la misma intensidad desde el sudeste. La inestabilidad seguirá presente, ya que la probabilidad de precipitaciones se mantendrá en el orden del 10 al 40 por ciento para despedir el fin de semana.