Desarticularon un “kiosco” dedicado a la venta de drogas La Policía allanó seis domicilios y secuestró cocaína discriminada en pequeños envoltorios, piedra de pasta base, recortes de papel (usados para fraccionar la sustancia prohibida), marihuana, dinero en efectivo, un arma de fuego tipo pistolón y dos mujeres se encuentran detenidas.

Personal de la Comisaría Seccional Séptima llevó adelante una investigación tras la denuncia de un hombre que había sufrido un robo en su negocio. La víctima relató que el pasado 2 del presente mes, delincuentes ingresaron a su salón de fiestas ubicado en avenida Mitre al 800, violentando una puerta de acceso y sustrajeron gran cantidad de bienes, causándole un gran daño económico: una potencia, consolas, computadoras, una notebook, entre otros elementos.

A partir de esta denuncia, se designó un equipo policial para que se abocara a la correspondiente investigación. De esta manera, lograron identificar a una pareja como los causantes de este delito. En su momento procedieron a la detención de un tal “Pegajoso” y otra conocida como “Fany”. No obstante, estas aprehensiones, solicitaron medidas judiciales para seis viviendas, en procura de hallar más pruebas y los bienes sustraídos. Mientras cumplían con los allanamientos, en una de las casas hallaron las sustancias prohibidas y elementos para su fraccionamiento, presumiendo de que allí funcionaria un kiosco dedicado a la venta, al menudeo, de estupefacientes, en tanto en otro hallaron un pistolón calibre 14 con su numeración limada.

Ante estos hallazgos, intervinieron las Fiscalías de: Robos y Hurtos, Criminal y la UFINAR. Esta última dispuso el secuestro de la totalidad de las drogas y demás elementos para su fraccionamiento y la aprehensión de las mujeres presentes en esa casa, tratándose de una joven de 18 años y otra de 40.

El equipo que lleva adelante la investigación continua con sus tares de averiguaciones a los fines de esclarecer en su totalidad este delito.

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Fuente Comunicación Tucumán