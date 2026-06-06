Personal de la Comisaría Seccional Séptima llevó adelante una investigación tras la denuncia de un hombre que había sufrido un robo en su negocio. La víctima relató que el pasado 2 del presente mes, delincuentes ingresaron a su salón de fiestas ubicado en avenida Mitre al 800, violentando una puerta de acceso y sustrajeron gran cantidad de bienes, causándole un gran daño económico: una potencia, consolas, computadoras, una notebook, entre otros elementos.
A partir de esta denuncia, se designó un equipo policial para que se abocara a la correspondiente investigación. De esta manera, lograron identificar a una pareja como los causantes de este delito. En su momento procedieron a la detención de un tal “Pegajoso” y otra conocida como “Fany”. No obstante, estas aprehensiones, solicitaron medidas judiciales para seis viviendas, en procura de hallar más pruebas y los bienes sustraídos. Mientras cumplían con los allanamientos, en una de las casas hallaron las sustancias prohibidas y elementos para su fraccionamiento, presumiendo de que allí funcionaria un kiosco dedicado a la venta, al menudeo, de estupefacientes, en tanto en otro hallaron un pistolón calibre 14 con su numeración limada.
Ante estos hallazgos, intervinieron las Fiscalías de: Robos y Hurtos, Criminal y la UFINAR. Esta última dispuso el secuestro de la totalidad de las drogas y demás elementos para su fraccionamiento y la aprehensión de las mujeres presentes en esa casa, tratándose de una joven de 18 años y otra de 40.
El equipo que lleva adelante la investigación continua con sus tares de averiguaciones a los fines de esclarecer en su totalidad este delito.
Fuente Comunicación Tucumán
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